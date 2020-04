Tchad : des achats "sur les marchés à l'extérieur" pour renforcer les stocks de l'ONASA

La ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles, Madjidian Padja Ruth, a justifié samedi le renouvellement du stock de l'Office nationale de la sécurité alimentaire (ONASA) à partir d'achats sur les marchés à l'extérieur du pays.



Selon elle, "la campagne 2019-2020 a connu des baisses de rendements dans la production, compte tenu de la mauvaise répartition des pluies dans l'espace et dans le temps. L'ONASA est une institution créée pour assurer la sécurité alimentaire des populations tchadiennes, et particulièrement les plus démunis pendant les périodes de crises et les périodes critiques."



"Face au déficit actuel à l'intérieur du pays, les opérations des achats pour le renouvellement du stock de l'ONASA se feront sur les marchés à l'extérieur du pays. Nous opérons à l'extérieur du pays pour ne pas créer une pénurie des denrées alimentaires au niveau de notre pays le Tchad", a expliqué Madjidian Padja Ruth.



Un appel à "l'esprit patriotique"



La ministre a appelé les opérateurs économiques, les producteurs et les vendeurs détaillants "à l'esprit patriotique, notamment en évitant de profiter de cette situation pour faire la spéculation de tout genre, et de toute nature de nos denrées, pour rendre l'accès difficile aux produits de première nécessité aux citoyens tchadiens."



Au moins 25 milliards Francs CFA mobilisés



Le 14 avril dernier, le chef de l'État a annoncé dans un discours à la nation que dans le but de renforcer les stocks de l’ONASA, une enveloppe minimale de 25 milliards devra être mobilisée. "D’ores et déjà, un premier décaissement de 5 Milliards est mis à disposition par le Trésor Public pour permettre de lancer les premières commandes des denrées alimentaires", a-t-il dit.