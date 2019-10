Tchad : des agents contractuels lésés de la fonction publique haussent le ton

La cellule syndicale « les contractuels de l’Etat » (CSCE), un syndicat affilé à l’Union des syndicats du Tchad (UST) a fait samedi un point de presse à la Bourse du travail, dans le cadre de la réclamation du paiement intégral des droits sociaux et le versement des cotisations sociales à la CNPS pour la pension de retraite.



Le secrétaire général de la cellule syndicale « les contractuels de l’Etat », Bata Sako a indiqué que « depuis février 2016, la première vague des agents contractuels a été dégagée de la fonction publique sans droits sociaux ni pension à la CNPS. Pour ces faits, nous avons tenté plusieurs recours auprès des autorités administratives dont le TPG du trésor public et les députés pour une solution idoine, mais hélas aucune solution n’est envisageable jusqu’à aujourd’hui ».



D’après Bata Sako, « la cellule syndicale des contractuels de l’Etat demande au Gouvernement, à sa tête le Président de la République, de s’investir personnellement et prendre toutes les dispositions nécessaires pour répondre à nos doléances dans un bref délai, car à chaque fois qu’on vient au trésor, on nous dit que le problème vient du haut de l’Etat ».



Le secrétaire général de l’UST, Gounoung Vaima Gan-Fare, a estimé que « l’Etat tchadien n’a jamais pris soin de ses agents contractuels lorsque ces derniers partent en retraite malgré les taxes prélevées pour la pension de leur future retraite. Depuis 2005, tout ceux qui sont parti à la retraite ont sacrifié leur vie sans obtenir une pension de retraite ».



Il demande à tous les agents contractuels de l’Etat de « faire un jour de grève pour soutenir leurs camarades afin qu’ils soient témoin de leur futur sort ».