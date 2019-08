Tchad : des armes de guerre saisies et présentées au ministre de la Justice

Une présentation d'armes de guerre détenues illégalement par des civils a eu lieu hier, vendredi 30 août au Palais de justice d'Abéché.



La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, garde des sceaux, chargé des droits humains, Djimet arabi, du président de la cour suprême, Samir Adam Annour, du président du Tribunal de grande instance d'Abéché Moussa Abdelkérim Saleh, du procureur de la République près le tribunal d’Abéché, Moussa Djamous Hachim, du gouverneur de la province du Ouaddai Ramadan Erdebou et d'autres responsables du corps judiciaire.



Au total, 29 armes de tous calibres ont été saisies par les forces de défense et de sécurité, entre les mains de civils qui les détiennent illégalement.



Le procureur général près la Cour d'appel d'Abéché, Mathias Daoundougar a indiqué que les détenteurs ont été condamnés par la justice, tandis que les armes ont été confisquées au profit de l'État.



Le gouverneur de la province du Ouaddai Ramadan Erdebou a précisé que le port d'armes par les civils est interdit par la loi. Il a instruit les forces de défense et de sécurité à "continuer dans cet élan afin de ramener la paix et la stabilité au sein de la population."



Le ministre de la Justice Djimet Arabi a salué le travail réalisé par les magistrats et les forces de défense et de sécurité, permettant de mettre la main sur les armes.



Il a profité de l'occasion pour lancer un appel à tous ceux qui détiennent illégalement des armes à suivre cet exemple et à les restituer très rapidement car elles "nous causent des troubles dans la société". D'après lui, "toutes les personnes qui seront surprises ou arrêtées avec des armes vont subir la rigueur de la loi."