Tchad : des arrestations signalées après la marche de Wakit Tamma

Des arrestations sont signalées ce samedi soir à N'Djamena, après la manifestation anti-française de Wakit Tamma. Parmi les personnes arrêtées par les forces de sécurité figure Hissein Massar Hissein, président du Rassemblement des cadres de la société civile pour l’appui au processus démocratique, l'avocat Maître Koude Mbaïnaissem, militant associatif, et Youssouf Korom Hamid, secrétaire général du Syndicat des commerçants fournisseurs tchadiens (SCFT).



Plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce 14 mai à N'Djamena et Abéché pour protester contre la politique française au Tchad. Le gouvernement dénonce des débordements inacceptables et entend poursuivre les auteurs.