Tchad : « des avancées notables malgré des difficultés à minimiser » (Félix Nialbé)

Le président national du parti Union pour le Renouveau et la Démocratie (URD), a animé ce 11 juillet 2022, à son domicile sis au quartier Franceville, dans le 3ème arrondissement de Sarh, une conférence de presse.



A cette occasion, Romadoumngar Félix Nialbé a abordé plusieurs sujets d’actualité du pays. Devant les hommes de médias, il a, sans tabou, évoqué la gestion de la transition en cours, la sécurité générale, l’insécurité alimentaire au Tchad et bien évidemment, le chômage des jeunes.



S’agissant de la gestion de la transition, le président de l’URD déclare qu’il y a des avancées notables, malgré quelques difficultés qui sont à minimiser. En effet, pour lui, les membres du Conseil Militaire de Transition ne se sont pas préparés pour gérer le pouvoir. Cependant, les circonstances les ont obligés.



Toutefois, le processus de transition avance, devait reconnaitre le président de l’URD. Selon Romadoumngar Félix Nialbé, c’est seulement les politico-militaires et les représentants du gouvernement qui retardent les choses à Doha. Toutefois, il demeure optimiste quant à l’issue normale, et au respect du délai de cette transition au cas où le dialogue national inclusif arrive à se tenir. Il a également touché du doigt la question des conflits intercommunautaires qui sont récurrents dans la province du Moyen-Chari et mal gérés par les responsables administratifs, militaires et judiciaires, selon ses propres termes.



Malgré ces lacunes constatées, il a remercié les efforts des autorités judiciaires et sécuritaires ayant abouti au transfert des présumés auteurs des conflits de Sandana au parquet de Sarh. En ce qui concerne le chômage, le président national de l’URD dit que les jeunes tchadiens doivent être plus créatifs afin d’aider le gouvernement de transition à réduire le taux de chômage des jeunes, au lieu d’attendre leur intégration à la fonction publique.



Romadoumngar Félix Nialbé fustige aussi le comportement des jeunes de la province du Moyen-Chari qui sont mal organisés et qui par conséquent, sont loin de bénéficier de certains avantages tels que l’accès aux fonds destinés pour l’entreprenariat des jeunes. Il n’a pas perdu de vue la question de l’amélioration des conditions de payement des pensions des retraités.



Pour finir, il demande aux Tchadiens de tous bords, de mener une lutte farouche contre la corruption, le népotisme et les crimes économiques au pays. Tout en citant le cas de détournement de fonds à la Société d’Hydrocarbure du Tchad (SHT), il le qualifie d’une pure méchanceté et de crime économique. Cela dit, il demande d’œuvrer davantage pour l’intérêt suprême de la nation.