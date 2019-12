Tchad : des champs de coton présidentiel dévastés par des troupeaux de boeufs

Le coordonnateur des champs pédagogiques présidentiel, le député Neatobeye Le Nasseguengar, vient de boucler une tournée dans les différentes localités abritant les champs de coton présidentiel. L'objectif est de constater la dévastation de ces champs par des troupeaux de boeufs.



Ce sont des champs de coton situés dans les provinces du Logone Occidental, Logone Oriental et du Mandoul qui ont été dévastés.



Selon les techniciens, la superficie des champs détruits est d'environs 3 hectares.



Le troupeau de boeufs ayant détruit le champ situé dans la province du Logone Oriental appartient à un douanier en service à Doba.



Le coordonnateur du projet champs pédagogiques présidentiel a condamné cet acte. Il a par ailleurs saisi les autorités compétentes qui ont instruit les agents de l'ANADER à faire une évaluation des dégâts, ce qui permettra de se plaindre auprès des autorités judiciaires afin d'obtenir une réparation.



Beaucoup de citoyens espèrent qu'à travers la dévastation des champs du président de la République, une solution soit trouvée pour enfin mettre un terme au récurent conflit entre éleveurs et agriculteurs qui ne cesse non seulement d'affamer des familles, mais aussi de les endeuiller.