Tchad : des comités d’actions évaluent l’amélioration des moyens d'existence à l'Ouest

Un atelier du comité provincial de suivi des activités du Projet d'amélioration des moyens d'existence à l'ouest du Tchad (PAMELOT) dans la province de Hadjer-Lamis s’est ouvert mardi à Massakory. Il prend en compte le Comité provincial d'action (CPA) et le Comité départemental d'action (CDA).



À l'entame de la rencontre, le maire de la ville de Massakory, Korom Mahamat Kosso, a prononcé un mot de bienvenue.



L'objectif de l'atelier est la présentation de l'état d'avancement des activités du projet PAMELOT dans la province de Hadjer-Lamis et l'installation du comité provincial et départemental d'action pour le suivi des activités dans la province, selon la conseillère technique provinciale du PAMELOT, Adeline Cartier.



Le PAMELOT vise à améliorer les conditions d'une coexistence pacifique dans 11 communes sélectionnées des provinces de Hadjer-Lamis, Bahr El Gazel et Kanem.



Le projet à quatre champs d'action complémentaires qui sont : le renforcement des capacités des structures administratives et communales en matière de planification participative du développement local, l'amélioration des perspectives de revenus des jeunes de 16 à 35 ans, la création des conditions d'une amélioration de la situation économique des femmes et l'amélioration des conditions d'une gestion pacifique des conflits.



Lançant l'atelier, le gouverneur de la province de Hadjer-Lamis, Dr. Haoua Outman Djamé, a souligné que ce projet traduit la volonté du gouvernement de rendre opérationnel les aspirations des populations tchadiennes exprimées lors des différentes consultations nationales et provinciales.



Pour Dr. Haoua Outman Djamé, ce projet va impulser l'émergence du pays à travers l'exécution des projets de développement durable.



Après la présentation de l'état d'avancement des activités, un comité provincial et départemental d'action a été mis sur pied pour le suivi des activités dans la zone du projet. Aux comités, Dr. Haoua Outman Djamé les a exhorté à mettre à profit ce cadre pour faire de ce projet un véritable succès.