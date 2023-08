Tchad : des commerçants revendent le gaz à un prix démesuré malgré la subvention à Faya

En effet, le président de transition a annoncé une subvention sur le prix du gaz, fixant le coût à 1600 Fcfa pour les commerçants et à 2000 Fcfa pour la population. Cependant, les habitants de Faya ont été consternés d'apprendre que les commerçants exploitent cette subvention à leur propre avantage.



Les commerçants achètent le gaz à un prix subventionné de 1600 Fcfa, mais au lieu de le vendre aux habitants à un prix raisonnable, ils le revendent à un prix ahurissant de 5000 Fcfa. Cette pratique inacceptable a provoqué une vague de mécontentement au sein de la population qui lutte déjà pour joindre les deux bouts.



Les autorités administratives de la région ont la responsabilité de surveiller et de réguler les pratiques commerciales pour empêcher de telles exploitations. Les prix subventionnés par le gouvernement doivent bénéficier réellement à la population, et non être détournés pour réaliser des profits excessifs.