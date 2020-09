Tchad : des consultations à Pala pour la création du Parc national de Za-soo

Le ministère de l'Environnement et de la Pêche, en collaboration avec l'ONG Noé, ont organisé lundi une journée de consultation publique au CCN de Pala. L'atelier est relatif à la création du Parc national de Za-soo (PNZS) dans la réserve de Faune Binder-Lere dans le Mayo Kebbi Ouest.



Le parc national de Za-soo qui va naitre couvre une superficie de 81500 Ha. Il est à cheval sur les cantons Binder, Lagon, Léré et Gouin, situé respectivement dans les départements de Mayo Binder, de Lac-léré, de El-Ouaya et du Mayo Dallah, province du Mayo Kebbi Ouest.



C'est le secrétaire général de la province du Mayo Kebbi Ouest, Yacoub Barka, qui a donné le coup d'envoi de cette consultation publique.



L'ONG Noé et une organisation française.