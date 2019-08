Tchad : des consultations au Sila pour la mise en oeuvre de l'état d'urgence

Le gouverneur de la province de Sila, Kedallah Younous Hamidi a convoqué lundi matin à Goz Beida, trois réunions de consultations avec les responsables administratifs et militaires de la province, ainsi que les leaders traditionnels et religieux.



Il a donné des orientations pour mettre en application les instruction du chef de l'Etat, à la veille de l'entrée en vigueur de l'état d'urgence au Sila.



"La paix nécessite un travail. Nous approuvons toutes les mesures que le président a prises (...) l'état d'urgence a besoin de suivi et pour cela, nous allons tous nous impliquer", a déclaré le gouverneur, 24 heures après la visite du président de la République.



Des barrières dans toute la province



Le gouverneur a appelé à une bonne gestion du temps et à d'intenses efforts pour instaurer la paix dans la zone. Il a demandé la mise en place immédiate des barrières dans toute la province par les forces de défense et de sécurité, et le renforcement des fouilles et des contrôles.



Le gouvernement a décrété lundi 19 avril l'état d'urgence au Sila, au Ouaddaï et au Tibesti à compter de demain, 20 août jusqu'au 21 septembre 2019. L'état d'urgence devrait être reconduit après saisie de l'Assemblée nationale.