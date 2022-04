Tchad : des coupeurs de route tuent un père et son fils au Sila

Trois coupeurs de route à bord de deux motos ont attaqué deux personnes, un père et son fils, dans la nuit du 2 avril entre Ablelay et Goz Beïda, dans le département de Kimiti, province de Sila.



Après une lutte acharnée, le père et son fils sont parvenus à blesser l’un des assaillants. Ils ont été ensuite abattus.



Alertées, les forces de défense et de sécurité se sont rendues sur les lieux de l’attaque. Elles ont constaté les traces de sang du coupeur de route blessé. En suivant les traces de sang, elles ont découvert le corps de l’assaillant, mort des suites de ses blessures. Il s’agit d’un gendarme, commandant d’une unité de la province.



Les forces de sécurité se sont ensuite lancées à la poursuite des assaillants qui ont été repérés dans une grotte. Ils ont encerclé la montagne et les ont contraint à sortir.



Les deux malfaiteurs ont été désarmés et arrêtés en possession d’une moto et d’armes à feu.