Tchad : des dégâts après une forte pluie et des vents violents à Moundou

Une grosse pluie accompagnée d'un vent violent s'est abattue sur la ville de Moundou en ce début d'après midi, faisant de nombreux dégâts matériels.



On note plusieurs manguiers déracinés, de nombreuses maisons écroulées et d'autres débarrassées de leur toiture.



Le niveau d'eau a augmenté dans les caniveaux et l'on pourrait s'attendre au pire.



Le bilan des dégâts n'a pas encore été dressé, tandis qu'en fin de journée, la pluie n'avait pas totalement cessée.