Tchad : des délégations du MPS à Goz Beida pour sensibiliser sur l'enrôlement électoral

Des délégations de membres du bureau politique national (BPN) du parti MPS sont arrivées lundi à Goz Beida dans le cadre de la sensibilisation sur la révision du fichier électoral.



Il s'agit de celles de l'ancien ministre de la Fonction publique, Assallah Adef et de Khaliya Sakhaïroun Ahmat, tous en mission dans la province.



Peu après leur arrivée, les membres du BPN se sont entretenus avec le gouverneur du Sila, Abdraman Ali Mahamat, qui a assuré de la disponibilité des autorités à accompagner la sensibilisation des citoyens pour l'enrôlement au fichier électoral.



Au cours de la soirée, les délégations ont rencontré les membres du conseil provincial du MPS, les chefs traditionnels et ceux des quartiers, afin de faire passer le message d'une implication active dans les activités de sensibilisation.



Dans son intervention, le maire de la ville de Goz Beida, Brahim Baradine, a lancé un vibrant appel à tous les responsables et chefs de quartier afin d'informer les personnes concernées par l'enrôlement.



Selon le chef de file du parti pour le département de Kimiti, Abdelkerim Mahamat Abdelkerim, des fonds ont été débloqués pour les opérations de recensement. Il est maintenant du devoir des citoyens concernés de se faire enregistrer.



Le processus de révision du fichier électoral se déroule du 1er au 20 octobre 2020. Le parti MPS a dépêché l'ensemble des membres de son BPN dans les provinces pour accentuer la sensibilisation.