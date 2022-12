Tchad : des diplômes réclament leur intégration et demandent à l’État "d’arrêter de former des chômeurs"

Les techniciens supérieurs de laboratoire et pharmacie de la faculté des sciences de la santé de l'Université Adam Barka d'Abéché (UNABA), à travers une conférence de presse organisée le 22 décembre à la Bourse de travail, revendiquent leur intégration à la fonction.



Le coordinateur du comité de crise des lauréats, Alladoukam Neloumra, révèle que depuis 2011, la faculté des sciences de la santé de l'Université Adam Barka d'Abéché a formé huit promotions en laboratoire et pharmacie, sans intégration à la fonction publique.



Les laborantins et pharmaciens réclament unanimement leurs droit d’accès à la fonction publique. Ils ont entrepris plusieurs démarches auprès des autorités locales et nationales, en vain.



Les techniciens interpellent les ministres de la Santé publique, de la Fonction publique publique, l'ONECS, le rectorat de l'UNABA, les autorités provinciales du Ouaddaï et les hautes autorités afin de “prendre leurs responsabilités”. Ils déplorent une pratique discriminatoire de l’État et lui demandent “d’arrêter de former des chômeurs”.