Tchad : des écoliers bénéficient d’un forage d’eau à Moundou

L’école primaire du quartier Des Évolués, situé dans le quatrième arrondissement municipal de la ville de Moundou, a un nouveau forage à motricité humaine. C’est un don du groupe des Ngambaye d’Ici et d’Ailleurs en partenariat avec la fondation Djébolo Abel. Une réalisation rendue possible grâce au financement des Amis de l’Eglise Baptiste de Massy en France.



La réception officielle a eu lieu ce 3 mai 2022 au cours d’une cérémonie présidée par le délégué du 4e arrondissement municipal de Moundou, Kalimbaye Obed, en présence du chef de quartier, des parents d’élèves et du staff administratif. L’occasion pour la trésorière du Groupe des Ngambaye d’Ici et d’Ailleurs, Nomhar Sabra Alice, de faire savoir que l’accès à l’eau potable n’est pas encore assuré pour toutes les populations. Or, l’accès à l’eau a des conséquences directes sur le plan économique et social pour les habitants.



Conscient de cette nécessité, l’Association GNIA a souhaité apporter sa contribution et soutenir les élèves de l’école Des Évolués, à travers la mise en œuvre de ce projet dont elle se dit persuadée qu’il pourra non seulement améliorer les conditions de vie et la santé des élèves, mais également de la population ainsi que la productivité des plantes qui seront mis sur pied.