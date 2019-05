Tchad : des étudiants contestent l'élection du bureau de l'UNET de N'Djamena

Des étudiants ont organisé ce mardi 28 mai un point de presse pour dénoncer des irrégularités dans l'organisation de l'élection du bureau de la section de l'UNET de N'Djamena.



"Il a été organisé une élection de la section de l'UNET de N'Djamena par le comité d'organisation des élections mis sur pied par le Bureau transitoire de l'UNET section de N'Djamena", ont déclaré quatre candidats malheureux contestataires.



D'après eux, "l'élection a été reportée à maintes reprises pour des raisons financières et techniques afin d'éviter le pire. Hélas, nous constatons plusieurs irrégularités permettant de remettre en cause la transparence du scrutin qui s'est tenu le 23 mai dernier".



"Au cours du déroulement du scrutin, nous avons enregistré des hétérogénéités ça et là. Deux délégués ont été renvoyés de façon manu militari dans le bureau de vote n° 2 de la faculté d'Ardeb-Djoumal ; l'urne de la Faculté des sciences exactes et appliquées a été bourrée de faux bulletins et emportée par un candidat ; un candidat a été déclaré victorieux après le dépouillement et de surcroit il a été remplacé par son challenger ; malgré l'interdiction des mouvements des candidats dans le bureau de vote, l'équipe de la coalition déclarée victorieuse s'est contentée de faire campagne le jour de vote", énumèrent les contestataires.



Ils déplorent que "la mainmise du Bureau transitoire en complicité avec le comité des organisations des élections (COE) fait que le choix des étudiants a été écarté simplement en faveur d'un ex-membre du bureau de transition sortant."



"Face à cette élection frauduleuse et truquée, les étudiants manifestent leur mécontentement. Nous, les quatre candidats aux postes de secrétariat exécutif, chargé des affaires académiques, socio-culturelles et sportives, chargé des finances et du matériel et chargé des bourses adjoint, condamnons avec la dernière énergie cette mascarade électorale ; recommandons aux autorités rectorales de ne plus reconnaître le verdict de cette élection truquée et de l'annuler purement et simplement", indique-t-ils.