Tchad : des étudiants en colère contre le Centre national des œuvres universitaires

Le bureau exécutif de l’Union nationale des jeunes étudiants chrétiens et musulmans de l’Université du Tchad (UNJECMUT), a dénoncé mardi une "prédation systématique de ses ressources financières" par la direction générale du Centre national des œuvres universitaires (CNOU).



Le président de l’Union, Toubou Mahamat Bakhit, a demandé la révocation pure et simple du directeur général du CNOU et du directeur des ressources humaines, financières et du matériel.



Il a demandé la diligence d’une enquête exhaustive de la gestion du CNOU des années 2019 et 2020, et l’inculpation du directeur général du CNOU et du directeur des ressources humaines financière du matériel.



Il reproche aux deux responsables de "saper les acquis des étudiants tchadiens et nuire à la politique gouvernementale menée en faveur des étudiants tchadiens."



​L'Union évoque "la gabegie et la dilapidation massive des ressources du CNOU."



"Leur sport favori, c’est la surfacturation des fournitures et matériels de sports, des matériels bureautiques, des produits médicaux et notamment des pièces de rechanges des bus de transport", disent-ils. Les étudiants dénoncent également "la création des sociétés écrans pour gérer les contrats de restauration des étudiants tchadiens."



"Face à cette situation, où en est-on avec la 4ème République ? Où est le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation dont dépend le CNOU ? Où est l’inspection générale d’État ? (...) Pour que le CNOU retrouve ses lettre de noblesse, les plus hautes autorités doivent agir au plus vite possible pour éviter le pire", avertissent les jeunes de l'UNJECMUT.