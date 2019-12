Tchad : des exploits lors du 14e semi-marathon de Moundou

Chez les vétérans, Youssouf Mena de Moundou franchit la ligne d'arrivée à 1 heure 1 secondes. Il est secondé du coordonnateur du Calf de N'Djamena, Jean Loup.



Le président du comité d'organisation, Mahamat Bourkou, se dit satisfait de la 14e édition qu'il a qualifié de "spéciale". Le fait que d'autres départements aient participé et que les athlètes soient logés ensemble a permis un bon brassage.



Cette année, il y a eu un prix spécial décerné au plus jeune athlète. C'est un jeune de 14 ans qui a participé à la compétition. Il gagne un téléphone smartphone d'une valeur de 100 000 Francs CFA.



Les montants des prix cette année ont augmenté contrairement à la 13e édition. Les premiers dans chaque catégorie ont remporté chacun la somme de 150 000 Francs CFA, accompagnée un smartphone et des fournitures scolaires.