Tchad : des femmes du canton Djoli, victimes d'escroquerie, exigent des comptes

Dans une affaire remontant au 25 mai 2023, une femme s'est introduite dans le canton Djoli, où elle a rencontré les autorités traditionnelles, dont le chef de canton et quelques chefs de village, pour discuter de l'attribution de crédits par l'Office National pour la Promotion de l'Emploi (ONAPE).



D'après Richard Tolabaye, coordinateur des jeunes du canton Djoli, la femme a prétendu agir sur ordre des autorités provinciales pour recueillir des informations sur les femmes engagées dans des activités génératrices de revenus, en vue de leur fournir des actes de naissance nécessaires à l'obtention de crédits de l'ONAPE.



Cette proposition a été bien accueillie par de nombreuses femmes du canton Djoli. La femme a visité plus d'une trentaine de villages parmi les 53 que compte le canton Djoli, collectant auprès de chaque femme une somme de 4500 francs CFA, totalisant ainsi plus de 3 millions de francs CFA.



Les mois passant sans aucune nouvelle concernant les crédits promis, Richard Tolabaye a décidé d'enquêter et a découvert la supercherie. Il a alors contacté l'ex-gouverneur qui l'a dirigé vers le préfet du département du Barh-Kôh pour appréhender l'escroc.



En juillet dernier, la femme a été arrêtée par les forces de défense et de sécurité, mais elle est désormais en liberté provisoire. Les femmes, principalement des agricultrices, réclament justice.



Mécontentes, plus d'une dizaine de représentantes de ces femmes se sont rendues au tribunal de grande instance de Sarh le 30 janvier 2024 pour exiger que la femme soit jugée pour ses actes d'escroquerie. L'affaire qui est actuellement entre les mains de la justice est à suivre.