Tchad : des femmes éleveurs participent à la SENAFET/JIF à Sarh, avec l'appui du PREPAS

Ce programme, financé par la coopération suisse et mis en œuvre par Ca17 International sous la tutelle du ministère de l'élevage, vise à renforcer les capacités des éleveurs et des éleveuses dans les zones d'intervention.



Les organisations professionnelles d'éleveuses féminines ont été sélectionnées pour participer à la SENAFET/JIF 2023 en raison de leur engagement à promouvoir la participation des femmes dans l'élevage. Cette participation est également une occasion pour les éleveuses de renforcer leurs compétences en matière de gestion des ressources pastorales, de santé animale et de commercialisation des produits de l'élevage.



La participation des éleveuses à cette rencontre a permis de mettre en avant leur rôle essentiel dans le secteur de l'élevage et de leur donner la possibilité de partager leurs expériences et leurs préoccupations avec d'autres professionnels du secteur. Elles ont également eu l'opportunité d'échanger avec des représentants de PREPAS et de Ca17 International sur les défis auxquels elles sont confrontées et les solutions pour y remédier.



La SENAFET/JIF est une importante rencontre annuelle pour les acteurs du secteur de l'élevage, y compris les éleveurs, les éleveuses, les transformateurs de produits laitiers et de viande, les fournisseurs de matériel et de services, les chercheurs, les institutions financières et les décideurs politiques. Elle offre une plateforme pour le partage d'informations et d'expériences, ainsi que pour l'identification de solutions innovantes pour le développement du secteur de l'élevage.



En participant à la SENAFET/JIF 2023, les éleveuses ont montré leur détermination à jouer un rôle actif dans le développement du secteur de l'élevage au Tchad, en dépit des obstacles auxquels elles sont confrontées. Leur engagement à promouvoir la participation des femmes dans l'élevage et à renforcer leurs compétences est essentiel pour assurer un avenir durable pour le secteur de l'élevage et pour améliorer les moyens de subsistance des communautés rurales.