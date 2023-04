Tchad : des femmes leaders de 7 provinces du Sud formées sur les techniques de réseautage

Une mission du Centre d'Etudes et de Recherches sur la Gouvernance, les Industries Extractives et le Développement Durable (CERGIED) organise du 11 au 12 avril 2023 un atelier de formation à la CELIAF pour 40 femmes leaders issues de 7 provinces du Tchad. Cet atelier a pour objectif de les former aux techniques de réseautage, de plaidoyer et de lobbying pour des politiques publiques inclusives. Il s'inscrit dans le cadre du projet "Accès à l'information et renforcement des capacités des Organisations de la Société Civile et Autorités Locales à participer aux processus budgétaires publics et communaux pour plus de transparence et de redevabilité dans les dépenses publiques".



Le Directeur Général du CERGIED, Dr Maoundonodji Gilbert, souhaite que les participantes saisissent cette opportunité pour se mettre en réseau et se structurer afin de garantir une budgétisation sensible aux genres, à l'échelle communale, provinciale et locale.



Le représentant du Gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ahmat Tidjani Hamat, a souligné l'importance de la valorisation du rôle actif des femmes dans le processus de développement, malgré les violations continues des droits des femmes et les inégalités entre les hommes et les femmes.



Les participantes viennent des provinces du Logone oriental, Mayo Kebbi Est, Ouest, Tandjilé, Logone Occidentale, Mandoul et Moyen-Chari.