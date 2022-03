Tchad : des femmes vendeuses de charbon compensées après un contrôle polémique

Le ministre de l’Environnement Mahamat Lazina subventionne les vendeuses de charbon et les exhorte à changer d'activité. Il a échangé ce 2 mars à son cabinet avec les femmes vendeuses de charbon en présence de ses collaborateurs.



Cette rencontre intervient une semaine après une descente dans les différents marchés de N'Djaména. Apres échanges et débats, le ministre a invité ces femmes à “abandonner cette activité et chercher à faire autre chose”.



S'ajoute qu'il a instruit le directeur général du FSE à remettre à chacune de ces femmes une somme de 100.000 Fcfa pour changer d'activités génératrices de revenus.



Des graves sanctions seront appliquées à celle qui vont persister dans cette pratique car les 64 femmes bénéficiaires de cette subvention ont un délai d'une semaine afin de liquider le reste de leur charbon, insiste le ministre.



“Passé ce délai, la garde forestière fera le tour des marchés et celles qui continuent dans cette pratique n'échapperont pas aux filets de nos agents forestièrs pour être remises à la disposition de la justice. En ce qui concerne le charbon saisi, nous allons le mettre à la disposition de la maison d'arrêt de Klessoum et quelques hôpitaux de N'djamena”, indique le ministre.