Tchad : des femmes vulnérables reçoivent des kits alimentaires à Abéché

À Abéché, une centaine de femmes vulnérables ont reçu un don de kits alimentaires. La Fédération Ribate Altaoune pour le Développement, en collaboration avec la délégation en charge du genre et de la solidarité nationale du Ouaddaï, a effectué la distribution le 2 avril 2023 dans le quartier Dabanaïr, dans le 3ème arrondissement d'Abéché. Les kits contenaient du maïs et du riz. Ils ont été donnés dans le but de venir en aide aux personnes vulnérables pendant le mois saint du ramadan.



La présidente de l'association Ribate Altaoune pour le Développement, Aïcha Hidjab Mahamat, a souligné que son organisation, en collaboration étroite avec la délégation du genre du Ouaddaï, a jugé nécessaire d'aider cette couche de la population à bien rompre le jeûne pendant cette période de ramadan. Aïcha Hidjab Mahamat a également salué les efforts de la délégation du genre pour accompagner son association. Elle a appelé les autres personnes à penser aux personnes vulnérables pendant ce mois de ramadan.



Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude envers l'association Ribate Altaoune pour le geste de solidarité. Cette action humanitaire vise à aider les personnes vulnérables en cette période difficile.