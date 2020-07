Tchad : des forages d'eau offerts à Koundjourou, au Batha

Des forages d'eau ont été implantés dans différents coins de la loacalité de Koundjourou au Batha, en faveur de la population. Il s'agit d'un geste du PDG du groupe AGB, Ahmat Goni Bichara, fils de la localité.



Le sous-préfet de Koundjourou, Idriss Souleymane Boyené, le représentant du groupe AGB, Adjid Ahmat Goni, les responsables civiles et militaires et le représentant du chef de canton Kouka ont visité les forages réalisés et ceux qui sont en cours de travaux.



Idriss Souleymane Boyené, sous-préfet de Koundjourou, s'est félicité de ce geste qui vise à soulager la population de la localité. Il a adressé ses remerciements et a rappelé que l'eau c'est la vie.