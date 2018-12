Tchad : des formations en transformation du lait en yaourt, fromage et beurre

L'association pour la solidarité, la paix et le développement (ASPD), en partenariat avec le projet d'appui aux chaines de valeur, organise depuis ce lundi 17 décembre à N'Djamena une session de formation et de renforcement des capacités des femmes transformatrices de produits locaux.



26 femmes venus de différents quartiers de la ville de N'Djamena bénéficient de cette formation. La formation porte sur la transformation du lait en yaourt, fromage et beurre. Elle permettra aux bénéficiaires de valoriser les produits locaux.



"Le Tchad dispose d'énormes potentialités dans le domaine agro-pastoral. Malheureusement, par manque de connaissance des techniques appropriées, ces produits locaux sont gaspillés ou très mal conservés. L'ASPD qui est depuis plusieurs années dans la transformation des produits locaux ne compte pas s'arrêter là", a expliqué la présidente de l'ASPD, Fodeibou Nimat Baroud.



Le représentant du projet d'appui aux chaines de valeur a indiqué que le projet sera "toujours disponible pour appuyer de telles initiatives qu'il qualifie de louables."



A la fin de la formation, chacune des bénéficiaires recevra des produits de transformation afin de démarrer ses activités génératrices de revenus.