Tchad : des garde-côtes tchadiens formés aux opérations de navigation par des Américains

Dans le but de contribuer à la lutte contre l’organisation terroriste Boko Haram, les garde-côtes des Etats-Unis, en collaboration avec l’Ambassade des Etats-Unis au Tchad, ont formé leurs homologues tchadiens aux opérations de navigation à bord de petites embarcations.



Malheureusement, les événements du 27 octobre dernier rappellent que Boko Haram continue d’infliger mort et souffrances aux citoyens des quatre pays qui partagent le Lac Tchad (Niger, Nigeria, Tchad et Cameroun).



L’ambassade des Etats-Unis a d’ailleurs exprimé ses condoléances au gouvernement et au peuple tchadiens, pour la mort de leurs compatriotes, soldats tombés pour défendre leur pays, et transmet ses vœux de rétablissement intégral aux blessés.



Par ailleurs, les Etats-Unis poursuivent leur coopération contre le terrorisme avec le Tchad et ses partenaires de la Force multinationale mixte, tout comme les efforts d’aide humanitaire en faveur des civils déplacés.



Le bassin du Lac Tchad est connu dans l’histoire comme le siège d’une grande civilisation et d’un puissant empire, et il est capable de soutenir la vie des agriculteurs, des pêcheurs et des éleveurs, si la paix y règne.