Tchad : des individus arrêtés en pleine démolition de la digue à N’Djamena

Selon une information fournie par le ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, « des individus aux intentions malicieuses ont été arrêtés en pleine action de démolition de la digue ».



En effet, ce jeudi 3 octobre 2024, la police du 9ème arrondissement a intercepté des individus malveillants en train de vandaliser la digue. Déjà, il y a quelques jours, plusieurs tentatives de destruction de la digue ont été enregistrées, mais ces personnes se dispersent dans la nature. Mercredi dernier, elles ont une fois de plus saboté la vanne.



Heureusement, cet incident n'a pas été prolongé, et les individus responsables du sabotage de la vanne de la digue ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Ils devront répondre de leurs actes devant la justice.