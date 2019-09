Tchad : des interrogations après l'incendie à l'ANADER de Moundou

MOUNDOU - L'incendie qui a détruit les archives et les pièces comptables dans les bureaux de l'ANADER zone Sud la semaine dernière, suscite tant d'interrogations. Après l'incident, dans la même nuit, le gouverneur de la province du Logone Occidental est arrivé sur les lieux et aurait demandé au comptable -dont le bureau fait partie de ceux ayant pris feu- s'il y avait de l'argent dans le coffre fort. Le comptable a répondu par l'affirmative, et c'est ainsi qu'on lui a demandé d'ouvrir le coffre.



En présence de la police judiciaire, l'argent a été compté. Au total, 19 millions FCFA se trouvaient dans ce coffre. L'argent a été retiré et versé dans le compte bancaire de l'ANADER. Cette situation a intrigué les responsables hiérarchiques de l'ANADER à N'Djamena qui sont en mission depuis avant-hier matin à Moundou afin de clarifier la situation.



L'ANADER est issue de la fusion de l'ancien ONDR et du PNSA. Certains agents totalisent plusieurs années d'arriérés de salaires. Un agent de Moundou nous confie que les salaires des mois de juillet et d'août ne sont toujours pas payés. Un autre agent nous explique que "même un acompte de 10.000 FCFA l'on est incapable de vous donner en prétextant qu'il n'y a pas d'argent alors que 19 millions FCFA sont gardés dans un coffre".