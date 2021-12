Tchad : des jeunes de Moundou se mobilisent pour des actions anti-division

"La situation que traverse notre pays implique l'unité de tous les tchadiens du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest et de la diaspora. Chaque tchadien est appelé à jouer un rôle prépondérant pour la consolidation de la paix afin de préserver la stabilité et l'intégrité territoriale", affirme Innocent Topinaty, président du Rassemblement.



Selon Innocent Topinaty, "certains hommes politiques et groupes politico-militaires mal intentionnés ainsi que quelques terroristes veulent profiter de cette situation pour diviser les tchadiens, déstabiliser le pays et détruire les institutions républicaines".



Le Rassemblement appelle la jeunesse à jouer pleinement son rôle et se mettre face à ses responsabilités afin de prôner la paix, l'unité nationale, le vivre ensemble mais aussi soutenir les institutions de la République pour un Tchad fort, uni et stable.



Le Rassemblement des jeunes cadres pour le soutien au CMT entend organiser un grand meeting de sensibilisation sur la paix, la cohabitation pacifique et le vivre ensemble, gage d'un développement durable, dimanche 5 décembre 2021 à 14h30 au stade Koumando Bibiane. L'évènement est placé sous le patronage du gouverneur du Logone Occidental, Bachar Ali Souleymane.



Innocent Topinaty invite toute la population à sortir massivement prendre part à ce grand évènement qui sera notamment animé par des artistes musiciens tchadiens de renom.