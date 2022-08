Tchad : des jeunes de la Tandjilé s’unissent pour un avenir meilleur

Les membres de l'association « La nouvelle voie » de la Tandjilé se sont retrouvés ce 12 août en séminaire dans la salle polyvalente du lycée n°1 de Kelo.



C'est le président provincial de ladite association, Singso Noé, qui a dirigé les travaux. Cette retrouvaille des jeunes de la Tandjilé autour de « La nouvelle voie » a permis de réfléchir sur les thématiques relatives à la paix, la cohésion sociale, la réconciliation et les droits et libertés fondamentales.



Éclatés en quatre groupes, les jeunes ont pu ressortir les maux qui freinent le développement de la Tandjilé et ont proposé des résolutions au Comité d'organisation du dialogue national inclusif (CODNI).