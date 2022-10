Tchad : des jeunes du Chari-Baguirmi approuvent la composition du comité de gestion des revenus pétroliers

Leur porte-parole Souleymane Abba Adam estime que "le choix porté sur le digne fils du Chari-Baguirmi, en l'occurrence Sa Majesté Mbang Hadji Woli Mahamat, n'est pas fortuit car ce dernier a les atouts nécessaires pour la réussite de la mission qui lui est assignée".



Il affirme que son groupe apporte son soutien indéfectible au président de la transition et aux organes de la transition. "Nous saluons le courage, la sagesse et la main tendue du chef de l'État à l'endroit des politico-militaires, des opposants et des exilés politiques ayant abouti à l'accord de paix de Doha qui a facilité le retour au bercail de nos compatriotes", a indiqué Souleymane Abba.



"Nous demandons à nos frères et sœurs du département de Loug-Chari qui sèment actuellement des troubles de faire preuve de retenue", poursuit-il.



Ce groupe de jeunes de la province du Chari-Baguirmi exhorte et encourage Sa Majesté Mbang Hadji Woli Mahamat, président du comité de gestion, à continuer ses oeuvres salvatrices que sont : l'épanouissement de la jeunesse du Chari-Baguirmi, la cohésion sociale entre les différentes communautés, la justice dans le partage des biens, la cohabitation pacifique, le pardon, la tolérance et enfin l'amour du prochain.