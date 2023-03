Tchad : des jeunes du Ouaddaï initient un projet dénommé Oum al-Kher

Le 24 mars 2023 à Abéché, dans la province du Ouaddaï, le projet Oumal-kher a officiellement lancé ses activités dans la ville, au bénéfice de plus de 60 personnes vulnérables qui ont reçu des paniers-repas.



Le projet prévoit d'élargir ses activités dans les jours qui suivent.



En effet, pendant le Ramadan, toutes les couches sociales sont soumises aux mêmes privations, et chacun est incité à aider les plus démunis, faisant du Ramadan le mois de la compassion par excellence.



La mission principale du projet Oumal-kher est de venir en aide aux plus démunis, afin que les frères et sœurs musulmans vulnérables puissent jeûner plus sereinement pendant le mois de Ramadan.