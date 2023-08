Tchad : des jeunes se forment en techniques journalistiques et animation radio à Doba

Pendant sept jours, les participants ont été initiés aux techniques d'écriture journalistique, d'animation radio et de maître de conférence. Les futurs journalistes ont suscité des ovations de l'assistance pour leur engagement et leurs compétences acquises au cours de cette formation.



Le responsable d'Elohim-Production de Moundou, Soguel Dillapao Aubin, a salué la présence des autorités et encouragé les lauréats à poursuivre dans cette voie. Il a souligné que cette formation visait à renforcer les capacités des jeunes en communication, en les aidant à développer leur potentiel et leur passion pour le métier de journalisme.



Idriss Makaila Ramat, coordonnateur adjoint de la Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel (HAMA) des deux Logones, a applaudi cette initiative d'Elohim-Production. Il a exhorté les lauréats à incarner la liberté à travers leurs écrits, productions et voix, tout en respectant le code d'éthique et de déontologie du journalisme.



En clôturant l'événement, Nodjigoto Séraphin a exprimé son appréciation pour la tenue de cette formation dans la province du Logone Oriental. Il a souligné que la province comptait de nombreux jeunes diplômés sans emploi, mais que leur prise en charge était difficile en raison du manque d'orientation et de spécialisation. Cette opportunité de renforcement des capacités est donc d'une grande importance pour les jeunes, et le délégué a exprimé sa gratitude envers Elohim-Production de Moundou pour son soutien envers la jeunesse dans le domaine du journalisme.



Les participants ont émis des recommandations, notamment en augmentant la durée de la formation, en fournissant des matériels adéquats aux participants, et en promouvant l'épanouissement des jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ces suggestions visent à améliorer davantage les futures formations et à favoriser le développement des jeunes dans cette branche professionnelle.