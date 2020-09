Tchad : des jeunes volontaires nettoient l'Université virtuelle pour faciliter la reprise

Le Conseil national consultatif des jeunes (CNCJ) s'implique aux côtés de différents acteurs pour faciliter la reprise des cours. Ses membres ont fait une descente samedi à l'Université virtuelle du Tchad pour une opération d'assainissement.



Le coup d'envoi a été donné par l'Inspecteur général du ministère de la Jeunesse et des Sports, Mahamat Hissein Fredé.



"Nous sommes jeunes et la question d'assainissement est notre priorité. Nous avons choisi l'Université virtuelle du Tchad, ce n'est pas un choix hasardeux. Nous sommes venus donner un coup de balai et désinfecter les lieux afin que les étudiants puissent suivre les cours sans avoir à craindre la maladie", a déclaré Charfadine Nassour, président du CNCJ.



Les volontaires ont défriché la cour de l'Université et ont nettoyé l'intérieur des locaux. Une action qui permet de surmonter les conséquences d'une longue période d'inactivité suite à la crise sanitaire et des inondations qui ont touché la capitale.



L'Inspecteur général Mahamat Hissein Fredé s'est félicité de cette motivation et du dynamisme de la jeunesse qui s'est impliquée chaque samedi matin dans le cadre des Journées d'actions citoyennes.



Pour sa part, le président de l'Université virtuelle du Tchad, Abdoulaye Mahamat Djibrine, n'a pas caché sa satisfaction et a adressé ses remerciements pour le travail abattu.