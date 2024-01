Tchad : des malfrats traqués après une intrusion violente au village d'Al-Frou (Djourouf al-Ahmar)

Le 22 janvier 2024 vers minuit, trois malfrats ont fait irruption dans une maison située dans le village d'Al-Frou, à deux kilomètres de Magrane. Le propriétaire de la maison, ne restant pas inactif, a alerté les voisins.



En constatant l'arrivée de ces derniers, les intrus ont ouvert le feu, tuant l'un des leurs par méprise. Informé très tôt de l'incident, le préfet du département de Djourfal-Ahmar, Achafi Abbo Issa, a rapidement instruit les forces de défense et de sécurité d'intervenir pour apaiser la situation.



Le corps du malfrat décédé a été transporté au district d'Am-Dam, et les forces de l'ordre sont actuellement à la recherche des deux autres complices.



Il est important de noter que le propriétaire de la maison a été blessé à la tête durant l'incident. Achafi Abbo Issa, préfet du département de Djourfal-Ahmar, a également contacté le préfet du département de Mangalmé pour solliciter son aide dans la capture des fuyards.



Il a exprimé sa gratitude envers la population de Djourfal-Ahmar, pour sa vigilance et les a encouragés à redoubler d'efforts pour éliminer la présence de malfrats dans la province.