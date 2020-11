Tchad : des opérations d'assistance pour aider les sinistrés de la crue du fleuve Chari

N'Djamena - Le comité des associations des jeunes pour la riposte des urgences (CAJRU), en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, a organisé dimanche, une distribution de plus de 100 kits alimentaires et scolaires aux personnes déplacées de la commune du 9ème arrondissement suite à la montée des eaux du Chari et du Logone.



Les kits alimentaires et scolaires sont constitués de riz, sucre, haricots, savons et cahiers.



Selon le chargé des relations publiques du ministère de la Jeunesse et des Sports, Hassan Brahim Ali, le gouvernement déploie une assistance pour répondre aux besoins sociaux et humanitaires de la population dans le cadre des urgences sociales.



Le porte-parole du comité des associations des jeunes, Idriss Abate, indique que depuis la Covid-19 et les inondations, plusieurs actions d'assistance ont été menées en faveur des personnes vulnérables et victimes de catastrophes.