Tchad : des organisations appellent à se mobiliser pour la cérémonie d'élévation de Maréchal

Il a rendu un hommage au chef de l'État et aux forces de défense et du sécurité pour le sacrifice consenti dans le cadre de la défense territoriale, le maintien de la paix et de la sécurité, la lutte contre le terrorisme et le récente opération Colère de Boma contre la secte Boko Haram.



"Nous demandons à toutes les sensibilités sociales de notre circonscription communale à une manifestation de mobilisation patriotique pour soutenir notre Maréchal du Tchad", a indiqué Ahmat Seid Ali.



La coordination affirme "sans ambages et sans prétention que cette élévation n'est entachée d'aucune irrégularité constitutionnelle."



"Cette élévation est irrévocable. Par conséquent, elle sera inscrite dans les annales de notre pays de Toumai", a souligné Ahmat Seid Ali qui a également remercié "l'ensemble des députés pour leur esprit hautement patriotique et nationaliste."