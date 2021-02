Tchad : des organisations du monde entier s’unissent contre le terrorisme

En marge du 7ème Sommet des chefs d'Etat du G5 Sahel, 15 associations et organisations des pays d'Afrique, d'Europe et du monde arabe annoncent la création de l'Union des organisations de la société civile Afro-Euro-Arabe pour le développement, la lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine (UAEA). La déclaration a été faite ce matin 16 Février 2021 par le coordonnateur général de l’initiative UAEA, l'ingénieur Fayçal Hissein Hassan Abakar.



L'UAEA a pour objectif global de contribuer au retour de la paix, de la stabilité et du développement global dans les régions du continent africain, de l'Europe et du monde arabe. Elle entend spécifiquement créer une plateforme de concertation, d'échange d'expériences et d'informations entre les organisations de la société civile des trois régions- Afrique, Europe et monde arabe dans le domaine du développement, de la lutte contre le terrorisme et l’immigration clandestine.



L’organisation relève que la menace, la plus à même de nous mener à un point de non-retour est l’influence grandissante sur les jeunes générations, qui contre toute attente, penchent pour la radicalisation ou l’immigration clandestine.



Selon le coordonnateur général de l’initiative UAEA, l'ingénieur Fayçal Hissein Hassan Abakar, l’Afrique, Europe et le monde arabe sont les régions du monde qui ont en commun le problème du terrorisme, de l’immigration clandestine et du sous-développement. « Le terrorisme et l’immigration clandestine trouvent en partie leur origine dans ces régions. Au-delà des facteurs historiques qui les lient, l’Afrique, l’Europe et le monde arabe ont d’influence mutuelle, surtout au niveau social, culturel, politique et économique. Le problème de l’un a un impact direct sur l’autre et inversement », affirme-t-il.



Le coordonnateur général de l’initiative UAEA, l'ingénieur Fayçal Hissein Hassan Abakar, souligne que de nombreuses sociétés civiles au niveau local ont fait des efforts importants dans ce domaine, mais ces efforts manquent de coordination, de dimension internationale et de vision globale. Selon le coordinateur général, il faut donc unir les efforts des organisations de la société civile pour former une union, ce qui leur permettra d’aller au-delà de la vision locale et proposer des solutions efficaces et durables. Aujourd'hui, l'occasion est plus mûre que jamais de montrer une position unique et une action unifiée face à nos problèmes communs.



« Nous affirmons notre engagement et condamnons sans équivoque tout acte de terrorisme, de l'immigration clandestine ou des actions tendant à barrer le processus de développement, et décidons unanimement, de jouer au niveau international un rôle conséquent dans la lutte contre le terrorisme, l'immigration clandestine et le sous-développement », affirme le coordinateur général du coordonnateur général de l’initiative UAEA, Fayçal Hassan Hissein.



Les 15 associations et organisations de la société civile des pays sont composés du Tchad, Cameroun, France, Guinée Conakry, Mali, RCA, Burkina-Faso, Iraq, Égypte, Algérie, Yémen, Mauritanie, Tunisie, Libye et le Soudan.