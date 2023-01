TCHAD

Tchad : des otages libérés et un éleveur décédé dans une opération de sauvetage

Alwihda Info | Par Foka Mapagne - 30 Janvier 2023

Au Tchad, deux otages ont été libérés récemment grâce à l'intervention des éleveurs nomades. Foho Danki du village Lipetchokno et Koye Armel du village Tindakndi (Asdé) ont été enlevés par des malfaiteurs pour une rançon respectivement le 4 et le 18 janvier 2023. Le montant des rançons était de 30 millions pour l'un et 20 millions pour l'autre.