Tchad : des partis proposent de déployer la police pour fouiller les élèves dans les écoles

Réagissant à l'insécurité, aux violences basées sur le genre et aux conflits agriculteurs-éleveurs, le coordonnateur adjoint du RPD, Ismaïl Adirdir Mahadi, demande au gouvernement de transition de prendre toutes ses responsabilités pour instaurer la paix et la quiétude en traduisant tous les hors-la-loi en justice.



Pour la réforme de l'État, le RPD suggère que ce sujet doit faire l'objet d'une discussion approfondie au cours du dialogue national inclusif. Pour la gestion de la Primature, le RPD, demande au chef de gouvernement de transition d'impliquer toute la classe politique sans exception. Il exprime son soutien au Conseil militaire de transition "dans sa gestion patriotique, gage de paix et de quiétude, en mettant en place les différentes structures de transition".



Le RPD salue le courage du comité d'organisation du dialogue "qui fait un travail impeccable afin d'aboutir à un résultat escompté".



Quant aux violences en milieu scolaire, le RPD propose au PCMT le déploiement des forces de défense et de sécurité dans les différents établissements pour procéder aux fouilles et d'autre part, de mettre des caravanes de sensibilisation pour la cohabitation pacifique entre les fils et filles du Tchad.