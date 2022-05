Tchad : des présumés malfrats présentés à la presse à Am-Timan

Appréhendés par les forces de défense et de sécurité, des présumés malfrats ont été présentés à la presse par les autorités provinciales, ce mardi 24 mai 2022, en présence du gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam.



Ces 14 présumés malfrats ont commis des infractions diverses, à savoir le vol à main armée, le braquage des motos, le vol de bétail, des appareils téléphoniques et, autres délits et crimes. Parmi eux, il y a des récidivistes en provenance des autres localités environnantes. Les présumés malfrats ont été présentés avec quelques armes de guerre.



Les responsables des forces de défense et de sécurité, et le chef de canton Salamat 1, Ammar Mahamat Ali, ont exhorté les parents à bien veiller aux enfants et de les orienter vers une éducation de qualité basée sur les principes moraux de la société.



Le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, souligne que ces présumés malfaiteurs sont les ennemis de la société. Il indique qu'ils seront déférés devant la juridiction compétente, pour y répondre de leurs faits.