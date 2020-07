Tchad : des projets jeunes reçoivent des financements au Batha

Le délégué de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi du Batha, Yanodji Kladoum, a invité les associations et les jeunes bénéficiaires à bien gérer et penser aux remboursements afin de permettre à d'autres d'en bénéficier.



Pour le conseiller juridique Ngarwom Christophe, représentant le ministre de la promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi, les quelques projets collectifs et individuels retenus pour le financement constituent la première vague. Le processus se poursuivra dans les prochains jours afin de répondre favorablement à la demande d'autres jeunes qui ont leurs projets en attente de financement.



Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance aux autorités du pays.