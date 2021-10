Tchad : des retraités n'ont pas perçu leur pension depuis le début de l'année

Le secrétaire général du syndicat des retraités du Tchad, Laokolé Jean Baptiste, a rencontré le 27 octobre le premier ministre Pahimi Padacké Albert pour "faire le point sur la situation" de la pension des retraités. Certains d'entre eux n'ont pas reçu leurs coupons de pension de deux trimestres, soit six mois.



"Depuis le début de cette année jusqu'au mois d'août, il y a des retraités qui n'ont pas touché à leur coupon. La situation continue à nous inquiéter", affirme Laokolé Jean Baptiste.



Le chef du gouvernement a "réagi d'une manière diligente et urgente" et "actuellement on est en train de payer plus ou moins les retards énormes parce qu'il y a deux trimestres", explique le secrétaire général du syndicat.