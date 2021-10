Tchad : des salles de classe vides au Borkou pour la rentrée scolaire

L'objectif est de constater l'effectivité de la rentrée scolaire et trouver des pistes de solutions aux problèmes qui minent le secteur éducatif.



La réunion consiste à toiletter les imperfections du secteur éducatif dans le Borkou. La rentrée scolaire administrative de cette année semble ratée et les salles de classes sont désertées par les élèves, informe le délégué.



Compte tenu de la thématique de cette année qui est "un esprit de cohésion pour une éducation de qualité", le délégué de l'éducation nationale et de la promotion civique Abdallah Ali Bezei a indiqué que pour réussir l'année, tout le monde doit mettre la main à la pâte.



"La rentrée scolaire de cette année est timide", expliquent les responsables administratifs des établissements scolaires de la place. Selon leur constat et le point de vue des parents, "les enseignants ne sont pas sur place, à quoi sert bon d'inscrire les enfants pour aller faire l'école buissonnière".



Les responsables administratifs des établissements scolaires plaident pour que des instructions soient données et des mesures soient prises à l'encontre des enseignants retardataires qui pour la énième fois se comportent de la sorte.