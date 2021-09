Tchad : des sections de l'UNET vent debout contre le congrès de l'organisation estudiantine

Des sections de tout le pays de l'Union nationale des étudiants tchadiens (UNET) appellent le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à "prendre ses responsabilités et dispositions" pour le déroulement du congrès de l'organisation estudiantine "dans un climat de confiance afin de consolider la paix et le vivre ensemble en milieu estudiantin".



​Les sections de Biltine, Pala, Bongor, de l'ENS de N'Djamena et d'Abéché, d'Ati, Sarh, Moundou, Moussoro et de Mongo estiment que le comité d'organisation est folklorique.



"Le comité d'organisation est-il habilité à appeler à la candidature ? Peut-on appeler à la candidature sans ouverture du congrès ? Peut-on ajouter des postes dans l'exécutif de l'UNET sans toilettage des textes et son adoption ?", s'interrogent les sections.



Des membres du présidium du 3ème congrès ordinaire de l'UNET qui aura lieu prochainement ont été désignés, à la suit d'un procès-verbal de médiation établit par le barreau du Tchad et le Conseil national de la jeunesse du Tchad.