Tchad : des stations-service en manque de carburant à Ndjamena

Depuis plus de trois jours, l’on constate la rareté des produits pétroliers (gasoil et essence) dans la capitale N’Djamena et des provinces du pays. Un tour fait par Alwihda Info ce 12 avril à N’Djamena permet de constater plus de 8 stations-service qui sont fermées.



Par contre, d’autres fonctionnent avec un stock restreint, juste pour conserver la clientèle. D’après des responsables des stations-service rencontrés, Société tchadienne des hydrocarbures (SHT) ne fournit plus normalement le carburant.



Les retards d’approvisionnement s’étalent de trois à quatre semaines, affirment les responsables de certaines stations. Les autorités et la Société tchadienne des hydrocarbures n’ont pas donné d’explications à ce jour.