Tchad : des techniques de plaidoyer pour le financement des projets vulgarisées à Ati

Repar/Caritas Suisse a organisé ce 1er février à Ati, un atelier de formation pour les membres du Comité Provincial d'Action du Batha, sur les techniques de plaidoyer pour le financement des projets humanitaires et de développement.



La cérémonie était présidée par le secrétaire général de la province, représentant du gouverneur. L'atelier visait à acquérir des connaissances et des compétences pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie de plaidoyer. Le but était de renforcer les compétences des membres du CPA, pour qu'ils soient en mesure d'obtenir des financements grâce à un plaidoyer réussi.



Pendant deux jours, les participants seront formés sur les techniques de plaidoyer, en apprenant à distinguer une approche de plaidoyer d'autres techniques d'influence, maîtriser les étapes d'élaboration d'une stratégie, analyser les différentes parties prenantes influentes dans un processus de décision, déterminer les cibles et alliés, choisir les outils et tactiques appropriées, élaborer un plan de suivi et évaluation adapté à leur stratégie de plaidoyer, et mesurer l'impact de leur action de plaidoyer.



Alkhalil Abdoulaye, responsable du programme Repar et représentant du chef de projet, a souligné que le projet Repar accompagne le CPA pour établir une cellule provinciale permanente, pour piloter le mécanisme de réponse rapide. Cette cellule pourra disposer de son propre stock d'urgence, de son propre fonds, demander des financements aux bailleurs et intervenir en cas d'urgence.



C'est pour cela que la formation est importante pour renforcer les compétences du CPA en matière de plaidoyer. De son côté, le secrétaire permanent du CPA, Abdallah Adoum Oumar, a rappelé que le projet Repar a récemment soutenu le CPA en matière d'évaluation rapide multisectorielle en cas d'urgence, et qu'aujourd'hui encore, il vient renforcer les capacités du CPA en matière de plaidoyer pour obtenir des financements auprès de bailleurs et de partenaires techniques et financiers.



Il a profité de l'occasion pour rassurer les partenaires et les consultants que les membres du CPA sont disponibles pour suivre attentivement la formation pendant les deux jours, et bénéficier des nouvelles connaissances et des riches expériences des consultants. Le secrétaire général de la province, Abdelaziz Maï Mahamat, a lancé officiellement l'atelier de formation en félicitant et remerciant très chaleureusement le projet Repar /Caritas.