Tchad : des transferts monétaires pour 600 ménages vulnérables à Guizanjorio

Sa Majesté le chef de canton de Toura, Abdramane Mahamat Kalbassou, dans son discours de bienvenue, a déclaré que son canton, tout comme à l'échelle provinciale, est touché par les crises d'inondation de 2022, causant ainsi l'insécurité alimentaire. Il a exprimé sa gratitude envers World Vision pour cet appui.



Le Cluster Manager de l'ONG World Vision du Mayo Kebbi Est, M. Betoloum Samedi, a déclaré lors de son discours que 3000 personnes sont touchées par la crise d'insécurité alimentaire dans la province du Mayo-Kebbi Est. C'est pourquoi World Vision Tchad a reçu un appui de plus de 80 millions FCFA de la part de World Vision États-Unis.



En ce qui concerne les personnes touchées à Guizanjorio, 600 ménages ont été identifiés, dont 287 femmes, 313 hommes et 3754 enfants bénéficieront de l'argent en espèces pour répondre à leurs besoins alimentaires, ainsi que des semences et des outils arrosoirs dans les jours à venir pour les cultures maraîchères.



Dans son discours de lancement de la distribution, le sous-préfet de Moulkou a déclaré que cette aide de World Vision est la bienvenue pour permettre aux personnes touchées par la catastrophe naturelle de 2022 de répondre aux besoins alimentaires de leur famille.



Le sous-préfet a précisé que, sur les 600 ménages très pauvres, chaque ménage va recevoir 42 000 FCFA. Il a appelé les bénéficiaires à utiliser cet argent uniquement pour les besoins alimentaires et non pour la consommation d'alcool.