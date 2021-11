Tchad : des travaux d'aménagements routiers lancés à Moundou

La mairie de Moundou a alloué plus de 100 millions de Fcfa pour des travaux d'aménagements des routes en terre battue et la réhabilitation des lampadaires photovoltaïques, ainsi que la réparation de quelques engins.



Les traux d'aménagements des routes et la remise en état des lampadaires ont été lancés le 13 novembre au rond-point de la femme tchadienne au quartier Dombao.



La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la province du Logone Occidental, Tchouzebeu Sondang Basile. Le secrétaire général provincial exhorte la population à faire bon usage des infrastructures.