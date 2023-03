Tchad : des vendeurs de gasoil en détail contournent les règles à Bongor

La situation du gasoil est toujours d'actualité à Bongor, malgré la décision de l'autorité de régulation du secteur pétrolier (ARSAT) qui a rappelé à l'ordre les responsables de stations-service. À Bongor, le gasoil est vendu uniquement par des vendeurs en détail en bidons et approvisionné par des fûts, en violation de la réglementation en vigueur. Les autorités locales doivent prendre des mesures pour faire respecter la décision de l'ARSAT et mettre de l'ordre dans les stations-service de Bongor, afin de garantir un prix de vente raisonnable du gasoil, au lieu de 800 FCFA le litre.



La vente de carburant en dehors des stations-service réglementées représente un danger pour la sécurité des personnes et de l'environnement, et peut également favoriser des pratiques illégales telles que la contrefaçon et la fraude fiscale. Il est donc essentiel que les autorités locales prennent des mesures pour réguler ce marché informel et garantir que les consommateurs aient accès à du carburant de qualité et à un prix juste.